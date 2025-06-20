Kayseri Bilim Merkezi, öğrencilere deneyler ve robotik eğitimler sunumu yaptı

Kayseri Bilim Merkezi, Talas'taki Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu'nda karne şenliği etkinliği kapsamında öğrencilere deney ve robotik eğitimler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karne şenliği kapsamında öğrencilerin bilime olan merakını canlı tutmak amacıyla köpüklü el yakma ve fildişi macunu gibi gösteri deneyleri yapıldı.

Robo Arena etkinliğiyle de miniklere Mbot robotlarla temel robotik ve kodlama becerileri uygulamalı olarak öğretildi.

Etkinlikte ayrıca "TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Meraklı Minik" dergisi dağıtıldı.

Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu Müdürü Kezban Eskitürk ise desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Bilim Merkezi ekibine teşekkür etti.