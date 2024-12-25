Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Kayseri Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

Kayseri Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için rehabilitasyon merkezi kurdu. Tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetleri sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde sahipsiz hayvanlar için barınma evleri kuran Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda hayvanların bakımını üstlenerek yaşam şartlarını iyileştirip, sahiplendirilme süreçlerine de destek veriyor.

Molu Mahallesi'nde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin 800 hayvanı misafir ettiğini dile getiren Tesis Sorumlusu Fatih Gencel, günlük ve mevsimsel olarak hizmetlerin gerçekleştirildiğini ve bu hizmetler arasında tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yer aldığını dile getirdi.

Gencel, sokak hayvanlarının rutin olarak günlük temizliklerinin ve yemlemelerinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sokakta yaralı halde bulunan köpekler, kediler ve tüm sahipsiz hayvanlara hizmet vermekteyiz, bunların cerrahi hizmet ve müdahalelerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca 13.00 ile 15.00 saatleri arası ziyaret ve sahiplendirme saatlerimiz."

Ayrıca, Beştepeler'de faaliyet gösteren kedi barınma evi ile sahipsiz kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor.

Geçici Kedi Bakım Evi Tesis Sorumlusu Nuh Kocakaya da 500 metrekare alana sahip tesisin 300 kedi kapasiteli olduğunu belirterek, "Şu anda 130 civarında kedimiz mevcut. 16 ilçe belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından getirilen yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kediler rehabilite edildikten sonra sahiplendirilir ya da doğaya gönderilir. Sahiplenme günlerimiz haftanın 7 günü saat 13.00 ile 15.00 arası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
img

Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
img

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı

Son Dakika Haberleri

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.