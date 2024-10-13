Kayseri Barosu'nda Seçimli Olağan Genel Kurul Gerçekleşti

KAYSERİ Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 4 aday yarıştı.

Kayseri Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Kayseri Adliye Binası içinde yer alan Kayseri Barosu'nda gerçekleştirildi. 16 farklı sandıkta 2 bin 690 avukat, 'beyaz', 'mavi', 'turuncu' ve 'sarı' renkli oy pusulaları ile oy kullandı. Sandıkların 17.00'da kapandığı seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Ali Köse, "Dün genel kurulu yaptık. Bugün de seçim için oy kullanıldı. Güzel bir ortamda geçti. 2 bin 500 civarında meslektaşımızın sandığa gidip oy kullanacağını düşünüyorum. Baromuza yakışan bir seçim olacağını düşünüyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Baro Başkan adaylarından Murat Tolga Özsoy da diğer adaylara başarılar dileyerek, "Baromuz 2026 yılında 100'üncü yılını kutlayacak. Biz de bu onurlu yılda baromuzu yönetmek için yola çıktık. 6 aylık sürede meslektaşlarımıza dokunduk. Sevgilerini ve saygılarını gördük. Baroyu kurumsal kimliğine kavuşturup çok güzel yol alacağımızı düşünüyorum. Kayseri Barosu İç Anadolu'nun incisi bir barodur" diye konuştu. Başkan adaylarından Oğuz Erinç ise, "Baro seçimleri, şehrimize ve baromuza hayırlı olsun. Seçim son derece coşkulu ve heyecanlı geçiyor. Umut ediyorum ki yeni seçilecek ekipler mesleğimize ve baromuza hizmet edecekler. Kayseri Barosu'nun geleceğini de bugünden yapacaklar" dedi. Baronun bir diğer başkan adayı Ercan Avcı ise, güzel bir seçim süreci geçirdiklerini söyleyerek, "Diğer meslektaşlarımızla beraber mesleki birlik ve dayanışma içerisinde güzel bir seçim çalışması yaptık. Bugün artık meslektaşlarımız bir karar verecek" ifadelerini kullandı. Sandıkların kapandığı seçimlerde oy sayım işlemi sürüyor.