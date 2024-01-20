Kayseri Adliyesi'nde 3 Milyon TL Zimmet Skandalı

KAYSERİ Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 3 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirip, firar ettiği iddia edilen Alpaslan Teke (36), yakalanıp, tutuklandı.

Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede, Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 'tapu iptal tescil' davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan Teke'nin hesabına geçtiğini belirledi. Avukat Ünalmış'ın durumu fark etmesi üzerine yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Teke ise, 10 Ocak'ta firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan ilk incelemede tespit edilen miktarın yaklaşık 3 milyon TL olduğu iddia edildi. Mahkeme kaleminde incelemenin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, zabıt katibi Teke'nin avukat Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği, ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

DÜN YAKALANDI

8 gündür firari olan katip Alparslan Teke'nin, dün saat 14.00 sıralarında yakalandığı ortaya çıktı. Savcılıkça ifadesi alınan ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen katip Teke, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Teke'nin ifadesinde, borçları olduğu için yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.