Kaymakam Yeşilyurt ve Başkan Yılmaz Türkmenlerle iftar yaptı

Tokat'ta Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Türkmenlerle iftar programına katıldı.

Türkmenler Mahallesi Muhtarı Rahmetullah Yılmaz tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Yeşilyurt ve Başkan Yılmaz, İlçe Müftüsü Nuri Tapan, AK Parti İlçe Başkanı Osman İçten, MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Ramazan ayında birlik ve beraberliğin berekete dönüştüğünü vurgulayan Yılmaz, "Allah'ım bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, hanelerimiz huzurlu ve mutlu olsun inşallah." dedi.

Muhtar Yılmaz ise katılımcılara teşekkür etti.

Program sonrasında Yılmaz, çocuklara oyuncak hediye etti.