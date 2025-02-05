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Kaymakam ve Belediye Başkanı Öğrencileri Ziyaret Etti

Kaymakam ve Belediye Başkanı Öğrencileri Ziyaret Etti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu ve Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan öğrencileri ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulu ve Atatürk İlkokulunu ziyaret eden heyet, öğrencilerle sohbet ederek boyama kitabı ve okuma kitapları hediye etti.

Demirdağ ve Aslan'a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ture, Mehmet Göktaş ve Özcan Arslan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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