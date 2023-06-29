Kaymakam ve Belediye Başkanı Kurban Bayramı'nda İncelemelerde Bulundu

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki kurban kesim alanlarında incelemede bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle kurban kesim alanlarını ziyaret eden Kaya, hijyen kuralları ve sağlık tedbirlerini denetledi. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise şehit ailelerine Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu. Şehit Ahmet Can, Aydın Ambarlı ve Cahit Ergin'in ailelerinin bayramını kutlayan Yılmaz ve Helvacıoğlu, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Uzunköprü Belediyesinde ise bayramlaşma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Özlem Becan, programda belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.