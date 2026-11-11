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Kaymakam Safitürk şehadetinin 10. yılında memleketi Sakarya'da anıldı

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Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 10. yılında memleketi Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 10. yılında memleketi Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'nde bulunan kabristanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sakarya Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

Duanın ardından katılımcılar, şehit kaymakam ve babası Asım Safitürk'ün mezarına çiçek bıraktı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Başer, programın ardından şehitliği gezerek buradaki kabirlere de çiçek bıraktı.

Anma törenine, Safitürk'ün annesi Fatma Safitürk, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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