Kaymakam Karaman, yangın savaşçıları ile buluştu

MUĞLA - Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman beraberindeki heyetle birlikte Fethiye Değirmenbaşı Orman Ürünleri deposunda konuşlanan yangın müdahale ekibini ziyaret ederek, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklarla yangın riski de arttı. Fethiye'de ise yangın müdahale ekipleri Fethiye Değirmenbaşı Orman Ürünleri deposunda konuşlandı. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kıraker, Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Osman Turgut ile birlikte yangın müdahale ekibini ziyaret etti.

"Basit bir tedbirsizlik ciddi yangınlara sebebiyet veriyor"

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman basit nedenlerle çıkan yangınların ciddi hasarlar verebileceğine dikkat çekerek, "Başta vatandaşlarımızdan, ilçemizde yaşayan herkesten çevre bilincine sahip olduğunu bilerekten ormanlarımızı koruma içgüdüsüyle hareket ederek, ormanlık alanlarda bulunduğumuz süre içerisinde yangına sebebiyet verecek her türlü etkinlikten kaçınmalarını rica ediyorum. Çünkü basit bir tedbirsizlik ciddi yangınlara sebebiyet veriyor. Biz bazı alanları pikniğe yasak alan ilan ettik. Özellikle Darboğaz olarak adlandırılan bölgede, Karagözler bölgesinin ilerisinde, Kayaköy ve Gemiler Koyu arasında, yoğun ve sık ormanlığın olduğu yerlerde, Göcek'te, İnlice Bölgesi'nde koordinatlar bildirildi ve ilgili birimlere iletildi. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız; piknik yapılacak alanlar belli. Orman müdürlükleri tarafından onaylanmış mesire alanları var. Buralarda ateş yakmak, mangal yakmak serbest olan alanlar var. Ama bunun dışındaki alanlarda yakacağımız ateş, tedbirsizlik, önlenemez sonuçlara sebebiyet veriyor. Biz Fethiye Kaymakamlığı olarak her hangi bir yanlış uygulama görürsek hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz, tüm idari yaptırımları alacağız. Gereğini de sonuna kadar takip edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inancımız tamdır" dedi.

"Tüm tedbirler alındı"

Kaymakam Karaman, "Fethiye'de muhtemel bir yangın için tüm hazırlıklarımız yapıldı. Şu an itibariyle ilçemizde 72 bin 270 hektar ormanlık alanımızda 3 yangın gözetleme kulesi, 97 işçi, 62 memur, 225 orman gönüllümüz tarafından 24 saat esasıyla arkadaşlarımız görevinin başındadır. 6 arasöz, 3 su ikmal aracı, 3 müdahale aracı, 1 dozer, 1 grander, 4 motosiklet ekibimiz ve ilçemizde sezon boyunca burada konuşlu bulunacak 1 helikopterimiz de orman yangınlarına anında müdahale etmek üzere tüm ekiplerimiz görevinin başındadır. Şu ana kadar ilçemizde yaşanan 12 orman yangınında 0.6 hektar alanda yangın meydana gelmiştir. 2 adet kırsal yangında da 0.2 hektar ziraat alanı zarar görmüştür. Dileğimiz tekrar yaşanmamasıdır" şeklinde konuştu.