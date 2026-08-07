Başçiftlik Kaymakamı Bayram, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kayhan'ı Ziyaret Etti
Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede il genelindeki çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Bayram, misafirperverliği için Kayhan'a teşekkür ederek başarılar diledi.
TOKAT (AA) – Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, il genelinde yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Bayram, nazik ev sahipliği dolayısıyla Kayhan'a teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA