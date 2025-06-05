Kaymakam Eskimez'den Trafik Denetimlerine Ziyaret

Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret etti.

Eskimez, Sivas- Malatya kara yolu Ulaş kavşağında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Denetimlerle ilgili bilgi alan Eskimez, sürücü ve yolcularla sohbet ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Eskimez, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak, şeker ikramında bulundu.