Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram, Kurban bayramının ikinci gününde pancar tarlalarında çalışan işçiler ve çiftçiler ile bayramlaştı. Kaymakam Bayram, çiftçilere bayramlık vererek sohbet etti ve bol ve bereketli bir hasat diledi.

Kaymakam Bayram tarlada çalışan çiftçilerle bayramlaştı

MUŞ - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram, Kurban bayramının ikinci gününde pancar tarlalarında çalışan işçiler ve çiftçiler ile bayramlaştı.

Kaymakam Göksu Bayram, beraberinde Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile birlikte Kurban bayramının ikinci gününde pancar tarlalarında çalışan işçiler ve çiftçiler ziyaret ederek bayramlarını tebrik ederek verimli bir hasat dönemi dilediler. Çiftçilere bayramlık vererek sohbet eden Kaymakam Bayram, bol ve bereketli bir hasat diledi.

"Malazgirt'te işçiler Kurban bayramını pancar sökerek geçiriyor"

Pancar çapalama ve ikileme dönemin Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle işçiler bayramlarını tarlalarda çalışarak geçiriyorlar.

Kaymakam Göksü Bayram ile birlikte şeker pancarı tarlalarında işçilerin ve çiftçilerin bayramını tebrik eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "İlçemizdeki tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat diliyorum. Bugün Kurban bayramı. Bizler bayramda çiftçilerimizi unutmadık onları ziyarete geldik. Tarlada çiftçilerimiz üretim yaparken yağmur çamur dinlemiyorlar. Gece gündüz ve bayram demeden tarlada çalışmaya devam ediyorlar. Bizde çiftçilerimizin bayramını kutlamak için tarlaya geldik. Çiftçilerimizin gerçekten hakkı ödenmez. Bizler evimizde rahat otururken, onlar tarlalarda çalışıyor. Tarladan soframıza gelene kadar, çiftçilerimiz üretimlerini gece gündüz sürdürüyor. Bu senede gerek şeker pancarı, gerekse de hububatta iyi bir verim bekliyoruz" dedi.

Kendi tarlasında çalışmaya gelen Dilan Taş, "Çoluk çocuk ailemizle birlikte Kurban bayramımızı tarlada çalışarak geçiyoruz. Herhangi bir bayram hazırlığımız olmadı" dedi.

Bayram için hiçbir hazırlık yapmadıklarını belirten Ayşe Taş ise, "Bayramımız sanki yok. Bugün çalışıyoruz. Kaymakamız ve ziraat odası başkanımız, bizleri ziyarete geldiler. Bayramımızı tebrik ettiler" diye konuştu.