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Kaymakam Aydın'dan Öğrencilere Motivasyon

Kaymakam Aydın'dan Öğrencilere Motivasyon
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim ve kitap okuma alışkanlığı konularında sohbet etti. Aydın, öğrencilerin hedef koymalarını ve bu hedeflere ulaşmaları için çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda öğrencilerle sohbet eden Aydın, okulların, hayat boyu devam edecek öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

Aydın, yeni eğitim yılının yaklaşık 2,5 ay önce başladığını belirterek, "İsterseniz eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Hiçbir güçlük sizi yıldırmasın. Hiçbir şey için geç değildir. Yaşamınız süresince kitap okumak hayatınızın bir parçası olsun. Kitaplar hayallerinizin ve hedeflerinizin şekillenmesinde yegane dostunuzdur. Düşünce ve hayal dünyanıza katkıda bulunacak olan kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları hayatınızda önemi bir rehber haline getirmelisiniz." dedi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Aydın, her öğrencinin kendisine bir hedef koymasını ve o hedef doğrultusunda çalışmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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