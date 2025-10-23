Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6 Aralık'ta uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2025-Kaymakamlık/2) başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-Kaymakamlık/2 sınavı için başvurular 30 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.