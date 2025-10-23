Haberler

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

Güncelleme:
ÖSYM, 6 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2025-Kaymakamlık/2) başvuruların başladığını duyurdu. Adayların başvurularını 30 Ekim'e kadar yapması gerekmektedir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6 Aralık'ta uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2025-Kaymakamlık/2) başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-Kaymakamlık/2 sınavı için başvurular 30 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
