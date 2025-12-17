Haberler

Kayıp Engelliyi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'ta kaybolan zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın bulunması için yeniden başlatılan arama çalışmaları, dron desteğiyle sürdürülüyor.

1) KAYIP ENGELLİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli Vahit Şentuna'yı (72) arama çalışmaları, bugün yeniden başladı.

İlçedeki Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna, 6 Aralık'ta ilçe merkezindeki çay ocağına gitmek için evden çıktı. Ancak Şentuna'dan bir daha haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. 5 gün sürdürülen çalışmalara rağmen Şentuna'ya ait bir iz bulunamayınca çalışmalara ara verildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye aldı.

Ekipler, kayıp engelliyi bulmak için çalışmalara bugün dron desteğiyle yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
