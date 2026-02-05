Haberler

Polis kontrolünden kaçtı, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde, polis kontrolünden kaçan ve kayıplara karışan Şerafettin İkiz, 2 gün sonra ırmakta cesediyle bulundu. İkiz'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

  • Şerafettin İkiz (44), polis kontrolünden kaçtıktan 2 gün sonra Tersakan Irmağı'nda ölü bulundu.
  • İkiz'in ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
  • İkiz hakkında denetimli serbestlik kararı bulunuyordu.

Samsun'un Havza ilçesinde polis kontrolünden kaçan Şerafettin İkiz (44), 2 gün sonra ırmakta, köprünün altında ölü bulundu. Hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Şerafettin İkiz ile bir arkadaşı, 3 Şubat'ta Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan polis denetiminden otomobille kaçtı. İkiz, Paşapınar mevkisine geldiğinde otomobili terk edip uzaklaştı. Diğer şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ SONUCU BELİRLEYECEK

İkiz eve gelmeyince ailesi, Havza Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine İkiz'in son görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Paşapınar Mahallesi'ndeki Tersakan Irmağı'nın debisinin yükseldiği bölgede Şerafettin İkiz'e ait cep telefonu buldu. Bugün saat 03.00 sıralarında telefonun bulunduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında ırmakta köprünün altında İkiz'in cansız bedeni bulundu. İkiz'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Şerafettin İkiz'in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

500

