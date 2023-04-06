9 yaşındaki kız çocuğunun kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili ev sahibi gözaltında
Güncel Haberler
Kilis'te önceki gün okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in, bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu. Ev sahibi H.B. gözaltına alındı.
Kilis'te ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
BRİKET BAĞLAMIŞLAR
Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek'in cansız bedenine ulaştı. Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek'in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel