Eskişehir'de 14 yıllık cinayet çözüldü! Kardeşi öldürüp gömmüş

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan Muharrem Kılınç'ın, kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Kılınç'ın kemikleri, jandarma ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazıyla yaptığı çalışmada bulundu.

14 YILDIR KAYIPTI, KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak tüm aramalarda Muharrem Kılınç'ın izine rastlanmadı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan Muharrem Kılınç'ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

KEMİKLER BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU

Muharrem Kılınç'ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalar sonucunda, kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kılınç'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli Ali Kılınç ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.