Suriyeli çocuk Amir Alcedduh, hastanede okulunu özledi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Suriyeli Amir Alcedduh, başından yaralı ve toprağa gömülü halde bulundu. Tedavi gördüğü hastanede okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Amir'in dayısı tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranırken başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü bulunan Suriye uyruklu Amir Alcedduh (10) tedavi gördüğü hastanede okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Suriyeli Amir Alcedduh, 5 Aralık'ta eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmedi. 3'üncü sınıf öğrencisi Amir Alcedduh'dan haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut (30) ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı. Gece gündüz aramalarını sürdüren ekipler, 7 Aralık'ta saat 14.30 sıralarında Amir Alcedduh'ı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Hemen taşlar temizlenip, toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir'in dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amir, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amir, yoğun bakımda tedaviye alındı.

DAYISI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Eldavut ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

OKULUMU ÖZLEDİM

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıkartılıp servise alınan Amir'i bulan ekipte yer alan İHH gönüllüsü Ömer Bilgin, onu hastane odasında ziyaret etti. Uzun süren arama çalışmaları sonunda Amir'i mucizevi bir şekilde bulduklarını belirten Bilgin, yakın zamanda da hastaneden taburcu olacağını söyledi. Amir'in durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirten Ömer Bilgin, "Mucize kurtuluşun adı Amir. Reyhanlı'da üzeri taş ve toprakla gömülmüş halde yaralı olarak bulduğumuz Amir kardeşimizi hastanede ziyaret ettim. Okulunu özlemiş, öğretmenini ve arkadaşlarını özlemiş. Durumu çok çok iyi. Yakın zamanda da taburcu olacak inşallah" dedi.

