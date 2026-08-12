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Alzheimer Hastası 85 Yaşındaki Ekrem Aydın Sağ Bulundu

Alzheimer Hastası 85 Yaşındaki Ekrem Aydın Sağ Bulundu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabah evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Ekrem Aydın, jandarma, emniyet, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin geniş çaplı araması sonucu evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda sağ olarak bulundu. Bitkin haldeki Aydın, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Ekrem Aydın (85), sağ olarak bulundu.

Besni ilçesine bağlı Alişar Mahallesi'nde yaşayan Ekrem Aydın, dün saat 05.30 sıralarında evinden ayrıldı. Aydın'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı ile bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, jandarma, emniyet, AFAD ve Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi katıldı. Görgü tanıkların ifadesine göre kırsal alanda yoğunlaşan aramalarda ekipler, güzergahları ve çevreyi taradı. Ekrem Aydın, Alişar Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda sağ olarak bulundu. Bitkin halde olduğu görülen Aydın, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aydın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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