Alzheimer hastası 32 saat sonra dere yatağında bulundu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 gündür kayıp olan alzheimer hastası Behçet Bilgiç (79), dron ile yapılan aramada dere yatağında yaralı halde bulundu. Kaybolduktan 32 saat sonra bulunan Bilgiç, hastanede tedaviye alındı.

yuvarlandığı dere yatağında 32 saat sonra yaralı olarak bulunup, kurtarıldı.

Merkezefendi ilçesinin 1200 Evler Mahallesi'nde yaşayan Behçet Bilgiç, 25 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında evden ayrıldı. Durumu fark eden yakınları evin çevresinde yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgede dron destekli arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 12.00 sıralarında Bilgiç'in Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkisinde dere yatağında yaralı halde olduğu tespit edildi. Dere yatağına düştüğü belirlenen Bilgiç için AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 32 saat sonra bulunarak, kurtarılan Bilgiç, tedavisi için ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilgiç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı