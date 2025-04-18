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Kayıp 7 Yaşındaki Cumali Timi'nin Cenazesi Defnedildi

Kayıp 7 Yaşındaki Cumali Timi'nin Cenazesi Defnedildi
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Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan ve derede cesedi bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine aile ve vatandaşlar katıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan ve arama çalışmaları sonucu dün mahalleden geçen derede ölü bulunan Cumali Timi için Düziçi ilçesi Çamiçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze toprağa verildi.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine 12 Nisan'da arama çalışması başlatılmış, 17 Nisan'da mahalleden geçen derede çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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