Antalya'da kayıp olarak aranan çocuk Adana'da bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki Ali Biçer, bir vatandaşın ihbarı üzerine Adana'da bulundu. Güvenlik ekipleri, otogar çevresinde yaptıkları çalışma ile çocuğu sağ salim buldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Ali Biçer, bir vatandaşın ihbarı üzerine Adana'da bulundu.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde 26 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Biçer'i arama çalışmalarına devam edildi.

Aramalar sürerken şehirler arası otobüsle Antalya'dan Adana'ya seyahat eden bir vatandaş, ekiplere otobüste Biçer'e benzeyen bir çocuk gördüğünü bildirdi.

İhbar üzerine ilgili otobüs firması ve çalışanlarıyla temasa geçen ekipler, yapılan incelemede Biçer'in Adana Otogarı'nda indiğini belirledi. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar ve çevresinde çalışma başlattı.

Güvenlik görevlisi tarafından otogarın çevresinde fark edilen Biçer, polise teslim edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun, işlemlerinin ardından polis eşliğinde Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel





