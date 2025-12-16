Haberler

Denizde kaybolan balıkçının cesedi Kuzey Kıbrıs'ta bulundu

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknesiyle kaybolan balıkçı Refik Sahiloğulları, 13 gün süren arama çalışmalarının ardından KKTC kıyılarında cesedi bulundu. Cenazesi, memleketinde defnedildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde teknesiyle açıldığı denizde kaybolduktan 13 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarında cesedi bulunan balıkçı Refik Sahiloğulları (57) toprağa verildi.

İlçedeki Çevlik Sahili'nden 2 Aralık'ta sabah saatlerinde Refik Sahiloğulları, balıkçı teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları'ndan bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, teknesi aynı gün akşam saatlerinde başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar, dalış timleri ve kıyı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Refik Sahiloğulları'nın 13 gün sonra KKTC'deki Girne'ye bağlı Karşıyaka ilçesinde bulunan Şirinyalı mevkisinde denizde kayalıklar üzerinde cansız bedeni bulundu.

Refik Sahiloğulları'nın cenazesi, işlemlerin ardından Samandağ ilçesine getirilerek Ciğdede Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.



