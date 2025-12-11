Bilecik'te kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadın, yol kenarında bulundu.

İlçeye bağlı Bolatlı köyünde ikamet eden 67 yaşındaki Emine Abdioğlu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri ile köylüler arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonunda Abdioğlu, köye 4 kilometre uzaklıktaki Beşevler Mahallesi Dikenliboğaz mevkisinde yol kenarında bulundu.

Ormanlık alanda yürümesinden dolayı ellerinde ve ayaklarında yaralanmalar olan Alzheimer hastası Abdioğlu, kaldırıldığı Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.