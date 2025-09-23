Haberler

Kaybolan 41 Keçi Drone ile Bulundu

Kaybolan 41 Keçi Drone ile Bulundu
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaybolan 41 keçi, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu bulundu ve sahibi Eyüp Erkal'a teslim edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaybolan 41 keçi, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yusufça beldesinde hayvancılık yapan Eyüp Erkal'a ait 41 keçi arazide kayboldu.

Erkal, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin drone destekli arazi araması sonucunda ağıldan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta keçiler bulundu.

Bulunan keçiler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
