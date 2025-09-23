Kaybolan 41 Keçi Drone ile Bulundu
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaybolan 41 keçi, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu bulundu ve sahibi Eyüp Erkal'a teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yusufça beldesinde hayvancılık yapan Eyüp Erkal'a ait 41 keçi arazide kayboldu.
Erkal, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin drone destekli arazi araması sonucunda ağıldan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta keçiler bulundu.
Bulunan keçiler sahibine teslim edildi.