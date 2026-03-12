Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ve hava sıcaklığı tahminleri de belirtildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 274, Ergan'da 272, Kartalkaya'da 240, Hakkari'de 210, Nemrut'ta 196, Erciyes'te 191, Sarıkamış'ta 189, Konaklı'da 155, Uludağ'da 152, Yıldız Dağı'nda 139, Yalnızçam'da 130, Çambaşı'nda 115, Davraz'da 102, Murat Dağı'nda 96, Zigana'da 85, Ilgaz'da 75, Hesarek'te 66, Küpkıran'da 44, Gevaş Abalı'da 19, Kandilli'de 15, Akdağ'da 14 ve Denizli'de 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.03.2026En düşükEn yüksek
PalandökenPB-12-4
ErganPB-13-2
KartalkayaS-34
HakkariKY-15-2
NemrutÇB-8-2
ErciyesP-72
SarıkamışPB-14-2
KonaklıPB-13-2
UludağS17
Yıldız DağıP-82
YalnızçamPB-17-2
ÇambaşıAB-83
DavrazAB-66
Murat DağıAB-86
IlgazPB-44
HesarekPB-120
KüpkıranKKY-132
Gevaş AbalıÇB-91
KandilliPB-152
AkdağAB-25
DenizliPB-27
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
