Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 274, Ergan'da 272, Kartalkaya'da 240, Hakkari'de 210, Nemrut'ta 196, Erciyes'te 191, Sarıkamış'ta 189, Konaklı'da 155, Uludağ'da 152, Yıldız Dağı'nda 139, Yalnızçam'da 130, Çambaşı'nda 115, Davraz'da 102, Murat Dağı'nda 96, Zigana'da 85, Ilgaz'da 75, Hesarek'te 66, Küpkıran'da 44, Gevaş Abalı'da 19, Kandilli'de 15, Akdağ'da 14 ve Denizli'de 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.03.2026 En düşük En yüksek Palandöken PB -12 -4 Ergan PB -13 -2 Kartalkaya S -3 4 Hakkari KY -15 -2 Nemrut ÇB -8 -2 Erciyes P -7 2 Sarıkamış PB -14 -2 Konaklı PB -13 -2 Uludağ S 1 7 Yıldız Dağı P -8 2 Yalnızçam PB -17 -2 Çambaşı AB -8 3 Davraz AB -6 6 Murat Dağı AB -8 6 Ilgaz PB -4 4 Hesarek PB -12 0 Küpkıran KKY -13 2 Gevaş Abalı ÇB -9 1 Kandilli PB -15 2 Akdağ AB -2 5 Denizli PB -2 7

(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)