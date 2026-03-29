Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 277 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Hakkari'de 277 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da sıralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 277, Palandöken'de 221, Ergan'da 220, Sarıkamış'ta 168, Erciyes'te 164, Uludağ'da 154, Davraz'da 131, Konaklı'da 117, Murat Dağı'nda 75, Yalnızçam ve Çambaşı'nda 59, Hesarek'te 54, Ilgaz'da 52, Zigana'da 41, Kop Dağı'nda 38, Bozdağ'da 30, Saklıkent'te 21, Denizli'de 20 Kartepe'de 18, Kandilli'de 13, Salda'da 6 ve Küpkıran'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez29.03.2026En düşükEn yüksek
HakkariKY-90
PalandökenKKY-43
ErganKKY-15
SarıkamışKKY-64
ErciyesKY03
UludağKKY24
KonaklıKKY-32
Murat DağıKKY01
YalnızçamY-47
ÇambaşıY19
IlgazKKY14
ZiganaGSY1219
Kop DağıKKY-17
BozdağKY01
SaklıkentKY03
KartepeKKY23
KandilliKKY010
KüpkıranKKY-36
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
