Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 277 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Hakkari'de 277 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da sıralandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 277, Palandöken'de 221, Ergan'da 220, Sarıkamış'ta 168, Erciyes'te 164, Uludağ'da 154, Davraz'da 131, Konaklı'da 117, Murat Dağı'nda 75, Yalnızçam ve Çambaşı'nda 59, Hesarek'te 54, Ilgaz'da 52, Zigana'da 41, Kop Dağı'nda 38, Bozdağ'da 30, Saklıkent'te 21, Denizli'de 20 Kartepe'de 18, Kandilli'de 13, Salda'da 6 ve Küpkıran'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|29.03.2026
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-9
|0
|Palandöken
|KKY
|-4
|3
|Ergan
|KKY
|-1
|5
|Sarıkamış
|KKY
|-6
|4
|Erciyes
|KY
|0
|3
|Uludağ
|KKY
|2
|4
|Konaklı
|KKY
|-3
|2
|Murat Dağı
|KKY
|0
|1
|Yalnızçam
|Y
|-4
|7
|Çambaşı
|Y
|1
|9
|Ilgaz
|KKY
|1
|4
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Kop Dağı
|KKY
|-1
|7
|Bozdağ
|KY
|0
|1
|Saklıkent
|KY
|0
|3
|Kartepe
|KKY
|2
|3
|Kandilli
|KKY
|0
|10
|Küpkıran
|KKY
|-3
|6