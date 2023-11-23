Burdur'un Gölhisar İlçesinde, kavşağa kontrolsüz giren otomobil bir araçla çarpıştıktan sonra savrularak oto galeriye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada toplamda 5 araç hurdaya dönerken, 3 kişi de yaralandı.

Kavşakta araçla çarpışan otomobil savrularak oto galeriye girdi: 3 yaralı

Kaza yerinden saniyeler önce geçen motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu

Önce kavşakta çarpıştı sonra oto galeriye daldı, 5 araç hurdaya döndü

BURDUR - Burdur'un Gölhisar İlçesinde, kavşağa kontrolsüz giren otomobil bir araçla çarpıştıktan sonra savrularak oto galeriye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada toplamda 5 araç hurdaya dönerken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çevre Yolu Kavşağına tali yoldan kontrolsüzce çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 ABZ 012 plakalı otomobil, çevre yolu istikametinden seyir halinde olan Emir E. hakimiyetindeki 16 NEE 04 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavşakta bulunan bir galeriye giren otomobil, galeri önünde park halinde bulunan 3 otomobile daha çarptı. Kazanın ardından tali yoldan çıkan otomobil sürücüsü kayıplara karışırken diğer araç sürücüsü Emir E., ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa T. ve Emre C. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü saniyelerle ölümden kurtuldu

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce olay yerinden geçen motor sürücüsünün ise adeta ölümden kıl payı kurtulduğu ve otomobillerin çarpışması sonucu kazanın şiddeti yer aldı.

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kazaya karışan 5 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.