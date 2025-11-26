Haberler

Kavga Sonrası Kuzenini Vuran İsim Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Antalya'da kafede tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı tabanca ile vurarak öldüren Imad Almograbi, yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da buluştukları kafede tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabanca ile vurup öldüren Imad Almograbi (44), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi üzerine otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, kafenin önünde yere yığıldı. Silah seslerinin kesilmesiyle kafe sahibi dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Doğan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, işlemler için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Imad Almograbi, bugün öğle saatlerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
