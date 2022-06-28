Kavak Kaymakamı Saygılı, OSB'de fabrika ziyaretinde bulundu - Haberler

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Kavak Kaymakamı Saygılı, OSB'de fabrika ziyaretinde bulundu

AA - Mustafa Günay - Güncel
Kavak Kaymakamı Saygılı, OSB'de fabrika ziyaretinde bulundu

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kovak Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren plastik sanayi fabrikasını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kovak Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren plastik sanayi fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikayı gezerek şirketin sahibi Ali Hikmet Karaosmanoğlu ve çalışanlarla sohbet eden Saygılı, fabrika üretimi hakkında bilgi aldı.

Her zaman üreticinin yanında ve destekçisi olduğunu vurgulayan Saygılı, Kavak OSB'nin ulaşım bakımından uygun konumda yer aldığını söyledi.

Fabrikaların bulunduğu yerin ekonomisine katkı sağladığına işaret eden Saygılı, "İlçemizde işsizlik dolayısıyla gençlerimiz baba ocağını terk ederek gurbetlere çıkmış. Çok şükür, artık ilçemiz organize sanayi bölgesiyle sanayicilerden ilgi görmeye başladı. Fabrika sayıları, istihdam artıyor. İşsizlik dolayısıyla gurbetlere çıkanlar ilçemize gelecek, hem fabrikada çalışacak ve hem de babadan kalma arazisini ekerek ekonomisine katkı sağlayacak." dedi.

Saygılı'nın ziyaretinde MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber de bulundu.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Ali Hikmet Hisarcık OSB Güncel Haberler

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