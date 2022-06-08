Kavak HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi - Haberler

Kavak ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, Kavak HEM'de düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, günümüzde her il ve ilçede faaliyet gösteren halk eğitim merkezlerinin birçok insanın meslek sahibi olmasını sağladığını söyledi.

Merkezler sayesinde insanların başarıya ulaştıklarını belirten Saygılı, "Her yaştan insanın gidebildiği kurslarda bilgisayar, aşçılık, yabancı dil, dokuma, terzilik, kaynakçılık gibi onlarca kurs bulunmakta. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları da kurslarla gün yüzüne çıkarılmaktadır. Sizler yeter ki isteyin. 7'den 77'ye sizleri yetiştirmek halk eğitim merkezi olarak bizim görevimiz." dedi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy da 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yapılan çalışmalar ve Hayat Boyu Öğrenme Projesi hakkında bilgi verdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi, ardından açılışı gerçekleştirilen sergi gezildi.

Sergiye Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber ile öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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