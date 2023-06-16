Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Katliam gibi arazi kavgasında cenazeler toprağa verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi.

Bismil ilçesine bağlı Serçeler Köyü'nde husumetli iki aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aileleri fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Dün Adli Tıp Morgu'na kaldırılan 9 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah doğru köylerine götürülerek defnedildi.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Alyamaç ailesinden Selim Alyamaç ile Emin Alyamaç'ın kardeş olduğu öğrenilirken Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç ve Yunus Alyamaç Sarı Hüseyin köyünde, Taş ailesinden ise Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş, Serçeler köyünde defnedildi.

Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemleri sürüyor.