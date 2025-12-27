Haberler

Katar ve Yemen'den, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına tepki

Güncelleme:
Katar ve Yemen, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasını tehlikeli bir emsal olarak değerlendirerek reddetti. Her iki ülke de Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini açıkladı.

Katar ve Yemen, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasını, "tehlikeli bir emsal ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı tek taraflı bir eylem" olarak değerlendirerek reddetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın, Somali'nin birliğini zayıflatacak paralel oluşumlar yaratmayı veya dayatmayı amaçlayan her türlü girişimi reddettiği belirtildi.

İsrail makamları ile Somaliland bölgesi arasındaki karşılıklı tanıma, "uluslararası hukuk ilkelerine aykırı, tek taraflı ve tehlikeli bir emsal teşkil eden, Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz anlamına gelen bir eylem" olarak değerlendirildiği açıklamada, Katar'ın Somali devletinin meşru kurumlarını tam desteklediği ve güvenliği ile istikrarını korumaya ve halkının çıkarlarını savunmaya önem verdiği kaydedildi.

Katar'ın Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlı ve destekleyici duruşu yinelenerek, uluslararası hukuka uyulması ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı gösterilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması için uluslararası düzeyde koordineli çabalara ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Yemen'in, Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği ifade edildi.

Somali'nin ulusal birliğini tehlikeye atacak veya egemenliğine aykırı bir oldubitti dayatmaya çalışacak her türlü önlem ve uygulamanın reddedildiği aktarılan açıklamada, "İsrail makamları ile Somaliland bölgesi arasında yapılan her türlü bildiri, anlaşma veya karşılıklı tanımayı reddediyoruz; zira bu, uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlalidir." denildi.

İsrail, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanıdığını duyurmuştu.

İsrail, Somiland'ı tanıyan ilk ülke oldu.

