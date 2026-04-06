Haberler

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen es-Safedi ile Doha'da bir araya gelerek, bölgede artan askeri gerilim ve güvenlik konularını ele aldı. Görüşmelerde, İran'ın Ürdün'e yönelik saldırıları kınandı ve barışçıl çözüm yolları değerlendirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede artan askeri gerilim ve bunun güvenlik ve istikrara yönelik yansımaları ele alındı.

Tarafların, mevcut anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları değerlendirdiği görüşmede, küresel enerji güvenliğinin sağlanması, deniz ticaretinin serbestliği ve çevre güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Al Sani, görüşmede Katar'ın, Ürdün'de hayati öneme sahip tesisleri hedef alan İran saldırılarını kınadığını yineleyerek, Amman yönetimiyle tam dayanışma içinde olduklarını ve Ürdün'ün egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini ifade etti.

İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik gerekçesiz saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, özellikle su, gıda ve enerji tesisleri gibi kritik altyapının hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

