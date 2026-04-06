Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede artan askeri gerilim ve bunun güvenlik ve istikrara yönelik yansımaları ele alındı.

Tarafların, mevcut anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları değerlendirdiği görüşmede, küresel enerji güvenliğinin sağlanması, deniz ticaretinin serbestliği ve çevre güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Al Sani, görüşmede Katar'ın, Ürdün'de hayati öneme sahip tesisleri hedef alan İran saldırılarını kınadığını yineleyerek, Amman yönetimiyle tam dayanışma içinde olduklarını ve Ürdün'ün egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini ifade etti.

İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik gerekçesiz saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, özellikle su, gıda ve enerji tesisleri gibi kritik altyapının hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.