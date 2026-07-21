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Katar ve Ürdün'den, "Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidine" tepki

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Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı abluka ve deniz seyrüseferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı. İki ülke, Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını ve egemenliğini koruma adımlarında yanında yer alacaklarını bildirdi.

Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidi ile " Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyrüseferini engellemekle" suçlayan açıklamalarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Husilerin askeri sözcüsü tarafından yapılan; kardeş Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutmakla itham eden asılsız suçlamalar ile seyrüsefer özgürlüğünü hedef alan tehditleri içeren açıklamaları" kınandığı belirtildi.

Doha yönetiminin bu açıklamaları kesin bir dille reddettiği, Suudi Arabistan ile dayanışma içerisinde olduğu, egemenliğini ve güvenliğini korumak, vatandaşları ile ülkesinde ikamet edenlerin emniyetini sağlamak amacıyla atacağı her türlü adımda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Uluslararası topluma "Yemen'e ilişkin 2216 sayılı karar ile Kızıldeniz'de seyrüsefer hakları ve özgürlüğüne ilişkin 2722 sayılı karar başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının güvence altına alınması kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün deniz alanlarının statüsünü düzenleyen 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış bir hak olduğu ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Husilerin askeri sözcüsünün Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyrüseferini engellemekle suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Fuad Mecali'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, Husilerin bu açıklamaları kesin bir dille reddedildi ve kardeş Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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