Katar ve Türkiye Arabuluculuğunda Pakistan-Afganistan Arasında Barış Süreci Başlatıldı

Güncelleme:
Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında ateşkes ve kalıcı barış mekanizmaları üzerinde uzlaşıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla yapılan müzakereler, iki ülke arasındaki sınır gerginliklerinin sona ermesine katkı sağlamayı hedefliyor.

(ANKARA) - Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında sürdürülebilir barış için yeni bir süreç başlatıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen müzakerelerde, tarafların derhal yürürlüğe girecek ateşkes ve kalıcı barış mekanizmaları üzerinde uzlaştığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin arabuluculuğunda, Pakistan İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasında Doha'da bir dizi müzakere gerçekleştirildi. Ateşkes görüşmesine, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüldü.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Müzakereler sırasında, iki taraf derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde ve iki ülke arasında kalıcı barış ile istikrarı pekiştirecek mekanizmaların oluşturulması konusunda anlaştı.

Taraflar ayrıca, ateşkesin sürdürülebilirliğini ve güvenilir bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde takip toplantıları düzenlenmesi konusunda mutabakata vardılar. Bu adımın, her iki ülkede de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Katar Dışişleri Bakanlığı, bu önemli adımın, iki kardeş ülke arasındaki sınır gerginliklerinin sona ermesine ve bölgedeki sürdürülebilir barış için sağlam bir temel oluşturmasına katkı sağlamasını umduğunu ifade etti."

500
