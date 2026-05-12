Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmeler üzerine görüştü. Taraflar, barışçıl çözüm ve diyalog yoluyla gerilimlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani'nin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğü bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Al Sani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Bakanların görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler, özellikle ABD ile İran arasında ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Bakan Al Sani, görüşmede tüm tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine yapıcı şekilde yaklaşmasının önemine vurgu yaparak, krizin esas nedenlerinin barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasının önüne geçeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Haber YorumlarıSerkan Şahin:

Yalnız bu diplomasi işi. Avrupa ülkeler bunlar yaptığında haber değer, bir de bizim tarafından gelse hiç duyulmaz. Neyse, umut edelim bir şey çıksın bu görüşmelerden.

Haber YorumlarıSelma Yağçı:

Alhamdülillah İslam dünyasında böyle yapıcı diyaloglar görüşme yapılıyor. Barış ve işbirliği her zaman çatışmadan daha iyidir. Ümmet olarak güçlü kalmalıyız. ?? Bu tür girişimler gerçekten değerli.

Haber YorumlarıEser Aktaş:

Keşke bizim ülkede de böyle diplomatik çözümler öncelikli tutulsa ama maalesef her şey silahla halledilmek isteniyor ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

