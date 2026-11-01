Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Katar ve Suriye savunma bakanları Doha'da ikili işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile Doha'da görüştü. Görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı; üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'da Ebu Kasra ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuların yanı sıra ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Doha'daki görüşmeye iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

Erdoğan'dan o ülkeye sürpriz ziyaret! Hedef 15 milyar dolar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...

Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

Polonya'da iç savaş alarmı! Eski başbakandan korkutan uyarı geldi
Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş

Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş
Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladı

"Belki inanmayacaksınız" diyerek canlı yayında duyurdu: Kerem...
'Savaşa dönecek misiniz' sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Tepkisi bomba
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor

Görüntü Türkiye'den! Doktorun paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor