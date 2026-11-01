Katar ve Suriye savunma bakanları Doha'da ikili işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı

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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'da Ebu Kasra ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuların yanı sıra ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Doha'daki görüşmeye iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA