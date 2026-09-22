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Katar ve İran dışişleri bakanları New York'ta bölgesel gerilimi ele aldı

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Katar ve İran dışişleri bakanları New York'ta bölgesel gerilimi ele aldı
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar Başbakanı Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin BM Genel Kurulu için New York'ta görüştüğünü açıkladı. Görüşmede bölgesel gerilimin düşürülmesi, diyalog için uygun koşullar ve güvenlik ile istikrar girişimleri değerlendirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi "bölgesel gerilimin düşürülmesini" ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Al Sani ve Erakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldikleri ABD'nin New York kentinde görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgesel gerilimin düşürülmesine, diyalog için uygun koşulların oluşturulması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak girişimlerin değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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