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Katar-İngiltere'den bölgesel işbirliği görüşmesi

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- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband Doha'da bir araya geldi

DOHA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani başkent Doha'da İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ve bölgede gerilimin azaltılması ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve ortak koordinasyon çabaları ele alındı.

Taraflar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanmasının, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunmasının ve bölgesel güvenliğin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalara tam destek vermeyi sürdüreceğini yineledi.

İngiltere'de 17 Temmuz'da Başbakan seçilen Andy Burnham'ın kabinesine atadığı??????? Ed Miliband, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı olmuştu.

Kaynak: AA
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