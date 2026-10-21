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Katar ve Fransa Doha'da 4. Stratejik Diyalog'da Gazze ve Hürmüz'ü görüştü

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Katar ve Fransa arasındaki 4. Stratejik Diyalog Toplantısı, Doha'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının eş başkanlığında yapıldı. Görüşmelerde ikili işbirliğinin yanı sıra Gazze, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler ele alındı.

Katar ile Fransa arasında düzenlenen 4. Stratejik Diyalog Toplantısı'nda, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot eş başkanlık etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın siyasi, diplomatik, ekonomik, yatırım, savunma ve güvenlik alanlarında geliştirilmesi değerlendirildi.

Eğitim, sağlık, kültür, spor, insani yardım ve kalkınma alanlarındaki işbirliğinin de görüşüldüğü toplantıda, Haziran 2025'te düzenlenen 3. Stratejik Diyalog Toplantısı'ndan bu yana kaydedilen ilerlemeler gözden geçirildi.

Görüşmelerde, başta Filistin meselesi ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler olmak üzere bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Ayrıca Lübnan, Sudan ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ile İran'a ilişkin son durum ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimlerin bölgesel güvenlik ve deniz seyrüsefer serbestisi üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

Toplantıda, Katar'ın bölgesel anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü arabuluculuk çabaları da görüşüldü.

Taraflar, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerde koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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