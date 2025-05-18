Katar, Libya'daki Gelişmeleri Takip Ediyor

Katar, Libya'nın başkenti Trablus'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, tüm taraflara, gerginliği tırmandırmaktan kaçınma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkanı (UNSMIL) Hanna Tetteh ile telefonda görüştü.

Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Halifi, Trablus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Halifi, tüm taraflara gerginliği tırmandırmaktan kaçınma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.