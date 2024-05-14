Katar, İsrail-Hamas ateşkes müzakerelerini sürdürecek

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini başlatma girişimini, ABD ile işbirliği içerisinde sürdüreceklerini belirterek herhangi bir tarafın arabuluculuklarını istismar etmesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki arabuluculuğumuz devam ediyor ve bunu değerlendirmek için çalışıyoruz. Gazze'deki ateşkes müzakerelerindeki arabuluculuğumuzun istismarını reddediyoruz." dedi.

Ensari, "İsrail ve Gazze'deki Filistinli gruplar arasında arabuluculuk yoluyla bölgedeki kardeşlerimizle ve Washington'la birlikte durgun suları hareket ettirmek için çabalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İsrail tarafının "Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir yol haritasına sahip olmadığını" ifade etti.

Katar'ın, arabuluculuk konusunu iyi niyetle ele aldığını ve barışın sağlanması için arabuluculuk ilkesine bağlılığını gösterdiğini vurgulayan Ensari, İsrail'in dün Birleşmiş Milletlere ait bir aracı hedef aldığı ve bir yabancı çalışanın öldüğü saldırıyı kınadı.

Filistin halkının "kendi bağımsız devletini kurma, kendi kaderini tayin etme ve diğer halklar gibi barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu" ifade eden Ensari, uluslararası hukukun, dilediklerinde kullanıp dilediklerinde görmezden gelen belirli güçlere bağlı olmasını da reddettiklerini sözlerine ekledi.