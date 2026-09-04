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Katar'dan İran'a Sert Tepki: Siviller Hedefte

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Katar, İran'ın saldırılarına ilişkin güvenlik değerlendirmesini reddederek, misillemelerin sivil alanları da vurduğunu ve Ras Laffan saldırısının belgelendiğini vurguladı. Katar'ın çatışmanın tarafı olmadığını ve bu eylemlerin meşru görülemeyeceğini açıkladı.

Katar, İran'ın ülkedeki saldırılara ilişkin güvenlik risk değerlendirmesinde kullandığı bazı ifadeleri eleştirerek, misilleme saldırılarının yalnızca ABD üsleri ve varlıklarını değil sivil yerleşim alanlarını da hedef aldığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Ensari, İran'ın saldırılara ilişkin resmi belgelere atıfta bulunmak istemesi halinde operasyonel amaçlarla hazırlanan güvenlik risk değerlendirmesinden seçilen ifadeler yerine Katar'ın Birleşmiş Milletlere sunduğu resmi kayıtlara başvurması gerektiğini belirtti.

Katarlı Sözcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Katar, 1 Mart 2026 tarihli mektubunda, İran füzelerinin sivil, ticari ve yerleşim alanlarının üzerinden fırlatıldığını, saldırılarda 16 kişinin yaralandığını ve hasar meydana geldiğini kayıt altına almıştır.

20 Temmuz tarihli mektupta ise devam eden saldırılarda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı belirtilmiştir."

İran'ın atıfta bulunduğu belgenin, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Temsilciler Konferansı için hazırlanmış emniyet ve güvenlik risk değerlendirmesi olduğunu aktaran Ensari, bunun olayların kapsamlı bir kaydı veya hukuki değerlendirmesi olmadığını vurguladı.

Ensari, sunulan belgelerde İran'ın Katar topraklarına yönelik doğrudan saldırılarının açıkça kabul edildiğini belirterek, 18 Mart'ta Ras Laffan'daki gaz tesislerine düzenlenen saldırının yanı sıra Katar hava sahasının geçici olarak kapatılması ve bunun sivil yaşam üzerindeki etkilerine de yer verildiğini kaydetti.

Sözcü Ensari, belgeden tek bir cümlenin seçilerek daha geniş bağlamın göz ardı edilmesinin ise yanıltıcı olduğunu ifade etti.

"Katar çatışmanın tarafı değil"

Ensari, Katar Silahlı Kuvvetlerinin İran'a ait füze ve İHA'ları engellemesinin saldırıların ciddiyetini azaltmadığını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek, Ras Laffan'a yönelik saldırının "iddia edilen" şeklinde nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Saldırının Katar'ın Birleşmiş Milletlere sunduğu mektupta resmen belgelendiğini hatırlatan Ensari, Ras Laffan'daki tesislerin hem Katar halkına ait ulusal varlıklar hem küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip altyapılar olduğunu vurguladı.

Katar'ın çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Ensari, ülke toprakları ve sivil altyapının hedef alınmasının, halkın tehlikeye atılmasının ve Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlaştırıcı eylemlerin "meşru karşılık" olarak gerekçelendirilemeyeceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'ye karşı düzenledikleri misilleme saldırılarında Katar'daki ABD üsleri ve varlıklarının hedef alındığını, sivillerin ise hedef alınmadığını savunmuştu.

Bekayi, Katar'ın Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) sunduğu raporlarda da bu durumun kabul edildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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