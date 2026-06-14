Katar heyeti arabuluculuk kapsamında Tahran'a geldi
Katar heyeti, İran ile ABD arasındaki arabuluculuk sürecindeki son gelişmeleri görüşmek üzere Tahran'a geldi. Heyet, üst düzey İranlı yetkililerle diplomatik süreci ele aldı.
Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Katar heyeti, arabuluculuk için Tahran'a geldi.
Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba