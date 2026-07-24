Katar Havayolları, Bahreyn, Kuveyt ve Erbil uçuşlarını askıya aldı

DOHA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Katar Havayolları, Bahreyn, Kuveyt ve Irak'ın Erbil kentine uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Havayolu şirketi perşembe günü yayımladığı seyahat uyarılarında, Bahreyn ve Erbil uçuşlarının 25 Temmuz'a kadar askıda kalacağını, Kuveyt seferlerinin ise 31 Temmuz'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Son dönemde artan ve Körfez genelindeki hava yolculuklarını da etkileyen bölgesel güvenlik gerilimleri, söz konusu kararlara zemin hazırladı.

Bu hafta başında İran, ABD'nin düzenlediği yeni saldırı dalgasına karşılık olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD unsurlarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemişti.

Bölgedeki güvenlik durumu değişmeye devam ederken, pek çok havayolu şirketi son günlerde bölgesel operasyonlarında düzenlemeye gitti.

Kaynak: Xinhua