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Katar, Gazze ateşkesinin ikinci aşaması ve Refah Kapısı için çabalarını sürdürüyor

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Katar Devlet Bakanı Misned, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için Mısır, Türkiye ve ABD ile çabaların sürdüğünü açıkladı. Doha'daki forumda konuşan Misned, su altyapısının korunması çağrısı yaptı.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem bint Ali bin Nasır el-Misned, Katar'ın Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için ortaklarıyla birlikte çabalarının sürdüğünü açıkladı.

Misned, başkent Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu kapsamındaki ?İnsani Diplomasi ile Su Güvenliği Arasında Bağ Kurmak??????" başlıklı oturumda konuştu.

Katar'ın çatışmalar sırasında temel kaynakların korunmasına insani yardım, diplomasi, arabuluculuk, yeniden imarın finansmanı ve yerinden edilen sivillere destek yoluyla katkı sunduğunu ifade eden Misned, Gazze, Sudan, Afganistan, Lübnan, Somali ve Suriye'deki çalışmalara işaret etti.

Misned, bölgenin küresel ekonomiyi de etkileyebilecek ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Katar'ın Gazze'ye büyük miktarda insani yardım ulaştırılmasını sağlayan bir anlaşmaya varılması için Türkiye, Mısır ve ABD ile çalıştığını kaydeden Misned, şunları kaydetti:

"Katar'ın arabuluculuk ortakları Mısır, Türkiye ve ABD ile işbirliği içinde, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için bu çabalarımız aralıksız sürüyor."

Su altyapısının korunması çağrısı

Misned, bölgede bu yıl artan gerilimler ve hayati su altyapısının hedef alındığına ilişkin haberler nedeniyle su güvenliğine yönelik tehditlerin arttığını belirtti.

Deniz suyu arıtma tesisleri, su arıtma tesisleri ve dağıtım şebekelerinin zarar görmesinin güvenli içme suyuna ve yeterli sanitasyon hizmetlerine erişimi tehlikeye atabileceğini vurgulayan Misned, bunun halk sağlığı, insan onuru ve toplumların krizlere dayanma kapasitesi üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Misned, temel sivil altyapının uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması ve hayati su hizmetlerinin kesintiye uğramasını önlemek için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İnsani diplomasinin diyaloğun geliştirilmesi, insani erişimin kolaylaştırılması ve su güvenliğinin korunmasına yönelik ortak çabaların teşvik edilmesinde önemli bir araç olduğunu dile getiren Misned, su altyapısının korunmasının uluslararası insan hakları hukuku ve çevre hukukuyla da desteklendiğini kaydetti.

Misned, "Bugün sivillerin korunmasına yönelik en büyük tehdit, yasaların yokluğu değil, bunlara uyulmaması veya bunların seçici biçimde uygulanmasıdır." diye konuştu.

Silahlı çatışmaların taraflarını temel kaynakları korumaya teşvik etmek için ortak hareket edilmesi çağrısında bulunan Misned, temiz suya erişim hakkının korunması amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımının önemini vurguladı.

Küresel Güvenlik Forumu

Katar'ın başkenti Doha'da 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen 8. Küresel Güvenlik Forumu, bu yıl "İttifakların Geleceği" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin himayesinde düzenlenen forum, 100'den fazla ülkeden üst düzey yetkilileri, güvenlik uzmanlarını, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiriyor.

Katar Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Akademisi (QIASS) ve Soufan Center tarafından düzenlenen forumda, değişen küresel ittifaklar, bölgesel çatışmalar, savunma işbirlikleri, uluslararası güvenlik tehditleri ve diplomasinin krizlerin çözümündeki rolü ele alınıyor.

Kaynak: AA
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