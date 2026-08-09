Katar ve Umman Liderleri Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

DOHA (AA) – Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim başkent Doha'daki Hükümet Sarayı'nda Umman Sultanı Bin Tarık ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Katar ile Umman arasındaki işbirliği ve koordinasyonun çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

İki lider ayrıca Katar ile Umman'ın ortak ilgi alanına giren bazı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA