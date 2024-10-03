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Katar Emiri, İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

Katar Emiri, İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Son Verilmesi Çağrısında Bulundu
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Doha'da düzenlenen zirvede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki durumu 'toplu bir soykırım' olarak değerlendiren Emir, uluslararası toplumun etkisiz kaldığını ifade etti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Şeyh Temim, başkent Doha'da "Spor Diplomasisi" sloganıyla düzenlenen 3. Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nin açılışında konuştu.

" Gazze'de yaşananlar toplu bir soykırım ve Filistinlilerin göç ettirilmesi için buranın (İsrail tarafından) yaşanmaz bir bölgeye dönüştürülmesi operasyonudur." diyen Emir Temim bin Hamed, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırımı kınayarak, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının durdurulması için de ciddi bir şekilde çalışılması çağrısında bulundu.

Katar Emiri, "İsrail Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletmek için uluslararası acziyetten istifade ediyor ve planını Lübnan'da uygulama fırsatı görüyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplum Gazze soykırımını durdurmaktan aciz kaldı

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Ahmed es-Sabah da yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımı durdurmaktan aciz kaldığını söyledi.

Veliaht Prens, ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırılara ve egemenliğinin ihlal edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Asya İşbirliği Diyaloğu ülkelerinin, iki devletli çözümü ve Filistin devletinin tanınmasını desteklemesini takdir etti.

Ortadoğu'daki saldırıların ve ihlallerin, uluslararası ticareti engellediğine ve bölgenin, çabaların birleştirilmesini gerekli kılan birçok meydan okumayla karşı karşıya kaldığına işaret eden Bin Ferhan, herkesi iki devletli çözümü desteklemeye çağırdı ve bölgesel çekişmelerin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Hamdi Yılmaz - Güncel

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